Трамп хочет встретиться с Путиным перед выборами в США - СМИ

Дональд Трамп хочет встретиться с Путиным. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп до выборов президента в ноябре 2020 года может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Стороны могут продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Трамп хочет показать избирателям, что способен заключать соглашения. Он уже сообщил своим помощникам о намерении провести встречу с Путиным до 3 ноября - даты выборов в США.

Белый дом рассматривает различные варианты для встречи президентов. Одним из вариантов называется Нью-Йорк.

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Действие соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году и его продление может рассматриваться Трампом как возможность укрепить позиции в борьбе за пост президента.