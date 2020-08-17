Трамп хочет встретиться с Путиным перед выборами в США - СМИ

Президент США Дональд Трамп до выборов президента в ноябре 2020 года может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Стороны могут продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, Трамп хочет показать избирателям, что способен заключать соглашения. Он уже сообщил своим помощникам о намерении провести встречу с Путиным до 3 ноября - даты выборов в США.
Белый дом рассматривает различные варианты для встречи президентов. Одним из вариантов называется Нью-Йорк.
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Действие соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году и его продление может рассматриваться Трампом как возможность укрепить позиции в борьбе за пост президента.
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