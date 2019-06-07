Трамп хочет наладить отношения с Путиным

Глава США заявил, что Мюллер иногда вел себя "как дурак", обвиняя его в преступлениях, которых он не совершал Фото: ИноСМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией. Утверждает, что отношения испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

Глава США заявил, что Мюллер иногда вел себя "как дурак", обвиняя его в преступлениях, которых он не совершал. По его словам, Москва и Вашингтон могли бы восстановить утраченные связи, пишет OBOZREVATEL.

"Я думаю, что отношения были испорчены лживой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - сказал Трамп.

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США и Россия готовят переговоры на высшем уровне. Они могут пройти на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в июне.3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине. Позже Трамп заявил, что в США и России есть огромный потенциал для построения хороших отношений.

Американский самолет 8A Poseidon действовал над Средиземным морем соответствии с международным правом. Он не провоцировал опасных действий со стороны пилотов российского истребителя Су-35. Такую позицию озвучили ВМС США.