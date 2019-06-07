Трамп хочет наладить отношения с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3052
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 32106
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 369
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 324
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1935
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2916
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5337
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3573
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2205
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7677
Фото
Все фото
10
27
5
5
9
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Різнокольорові мечеті та галасливі базари: показали мирне життя Афганістану
Різнокольорові мечеті та галасливі базари: показали мирне життя Афганістану
Женщина получила письмо, которому 112 лет
Женщина получила письмо, которому 112 лет
Видеоигра с голым Сталиным вызвала волну возмущения в России
Видеоигра с голым Сталиным вызвала волну возмущения в России
Показали золотые украшения, которые подняли с утонувшего корабля
Показали золотые украшения, которые подняли с утонувшего корабля
Видео
Все видео
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Количество пострадавших на российском военном заводе возросло до 116
Количество пострадавших на российском военном заводе возросло до 116
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 2835
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 342
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 495
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1044
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 243
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 09:28

Трамп хочет наладить отношения с Путиным

  Комментировать
Трамп хочет наладить отношения с Путиным
Глава США заявил, что Мюллер иногда вел себя "как дурак", обвиняя его в преступлениях, которых он не совершал Фото: ИноСМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией. Утверждает, что отношения испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

Глава США заявил, что Мюллер иногда вел себя "как дурак", обвиняя его в преступлениях, которых он не совершал. По его словам, Москва и Вашингтон могли бы восстановить утраченные связи, пишет OBOZREVATEL.

"Я думаю, что отношения были испорчены лживой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"

США и Россия готовят переговоры на высшем уровне. Они могут пройти на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в июне.3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине. Позже Трамп заявил, что в США и России есть огромный потенциал для построения хороших отношений.

Американский самолет 8A Poseidon действовал над Средиземным морем соответствии с международным правом. Он не провоцировал опасных действий со стороны пилотов российского истребителя Су-35. Такую позицию озвучили ВМС США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп хочет наладить отношения с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36776
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 35298
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 32088
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 29503
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22671
Мир
Папе Римскому выделили территорию
Папе Римскому выделили территорию
 Просмотров: 198
Трагедия с туристическим кораблем в Будапеште: число погибших возросло до 19
Трагедия с туристическим кораблем в Будапеште: число погибших возросло до 19 Просмотров: 297
Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма
Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма Просмотров: 495
России грозит катастрофическое извержение вулкана
России грозит катастрофическое извержение вулкана 1 Просмотров: 1791
Свобода СМИ в мире ухудшилась из-за репрессий и авторитаризма
Свобода СМИ в мире ухудшилась из-за репрессий и авторитаризма Просмотров: 54
Больше всего комментируют
14
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
10
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1343
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua