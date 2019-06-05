Российский истребитель перехватил самолет США над Средиземным морем

Продолжительность перехвата российским Су-35 американского самолета составляла примерно 28 мин Фото: Армейский Вестник

Американский самолет 8A Poseidon действовал над Средиземным морем соответствии с международным правом. Он не провоцировал опасных действий со стороны пилотов российского истребителя Су-35. Такую позицию озвучили ВМС США.

Продолжительность перехвата российским Су-35 американского самолета составляла примерно 28 мин., сообщили в ВМС США, пишет gordonua.com

"Российский самолет Су-35 трижды в течение 175 мин. перехватывал самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Первую и третью взаимодействие признали безопасными. Второе взаимодействие признали опасным, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости просто перед самолетом миссии, подверг опасности наших пилотов и экипаж ", - указано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что экипаж P-8A сообщил о турбулентном влиянии после второго взаимодействия с российским самолетом.

"Продолжительность перехвата составляла примерно 28 мин. Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем действий в соответствии международных стандартов для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - продолжили в пресс-службе.

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В ВМС США добавили, что опасные действия повышают риск столкновения в воздухе. В то же время отмечается, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал опасных действий со стороны россиян.

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Американский самолет вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16:45 по Киеву и через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.