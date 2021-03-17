Трамп хочет баллотироваться в президенты США 2024-го из-за Меган Маркл

Трамп хочет принять участие в выборах из-за возможной кампанию Меган Маркл. Фото: spletnik

45-й глава США Дональд Трамп хочет принять участие в президентских выборах 2024 года из-за возможной кампании экс-актрисы и жены принца Гарри Меган Маркл.

Подробностями поделились Fox News.

Территорией США начали распространяться слухи о том, что Маркл хочет баллотироваться в президенты страны на следующих выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У Меган забрали банковские карточки, паспорт и водительские права" - после интервью Гарри и Меган вырос рейтинг королевы

"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду настроен к тому, чтобы баллотироваться", - прокомментировал слухи Трамп.

По его словам, после просмотра интервью Меган Маркл и принца Гарри он поддерживает решение королевы Великобритании Елизаветы II.

На экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии.