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пятница, 08 мая 2020 01:26

Трамп говорит, что Путин согласился принять аппараты ИВЛ с США

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Трамп говорит, что Путин согласился принять аппараты ИВЛ с США
Трамп и Путин обсудили коронавирус и контроль вооружений. Фото: reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин принял его предложение направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для помощи пациентам с COVID-19.

Этот вопрос президенты согласовали во время телефонного разговора, который состоялся 7 мая. Они обсудили коронавирус и контроль вооружений, пишет Reuters.

В Кремле подтвердили, что Трамп предлагал Путину направили в Россию партию медицинского оборудования. Но согласился Путин, там не отмечают.

7 мая Россия оказалась в пятерке стран-лидеров по количеству инфицированных коронавируса.

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По состоянию на утро 7 мая во мире 3 млн 822 тыс. 951 зафиксирован случай COVID-19. Из них 265 084 человек умерли и 1 млн 302 тыс. 995 - выздоровели. Сейчас инфицированными остаются 2 млн 254 тыс. 872 человека.

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