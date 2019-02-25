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понедельник, 25 февраля 2019 22:29

Трамп едет к Ким Чен Ыну говорить о ядерном оружии

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Трамп едет к Ким Чен Ыну говорить о ядерном оружии
Трамп полетел на встречу с Ким Чен Ыном. Фото: ТАСС

Президент США Дональд Трамп полетел во Вьетнам на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как отмечается, Трамп и Ким планируют обсудить одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Перед отъездом Трамп сказал губернаторам США, что ожидает "очень грандиозный саммит". Трамп также заявил, что хочет чтобы Корейский полуостров был зоной без ядерного оружия. В обмен на это президент США, вероятно, продвигает экономический прогресс страны.

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"Я думаю, что у него будет страна, которая установит много скоростных рекордов с точки зрения экономики", - отметил Трамп.

Северная Корея увеличила объемы производства ядерного топлива на секретных объектах на территории страны. Отмечается, что даже после начала активных переговоров с США КНДР нарастила производство обогащенного урана для ядерного оружия.

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Дата
25
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