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пятница, 04 мая 2018 21:37

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном

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Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном
Трамп призвал следить за новостями. Фото: "Хроника"

Президент США Дональд Трамп договорился о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У нас теперь есть дата. У нас есть место. Мы объявим об этом очень скоро", - заявил Трамп перед вылетом в Даллас, передает "Голос Америки".

В Далласе президент собирается принять участие в конференции Национальной стрелковой ассоциации.

Трамп убежден, что встреча закончится успехом.

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"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей. Многие события, касающиеся заложников, уже состоялись. И я думаю, что вы увидите еще много хорошего. Как я уже сказал вчера, следите за событиями", - сказал президент США.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится в селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.

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