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среда, 02 мая 2018 08:26

Лидер КНДР согласился встретиться с Трампом - СМИ

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Лидер КНДР согласился встретиться с Трампом - СМИ
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом - ЗМІ.Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится в селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как заявил источник, "с глубоким знанием мышления Северной Кореи по этому вопросу", существует "большая вероятность", что саммит будет проходить в демилитаризованной зоне, причем некоторые события могут пройти на северной стороне демаркационной линии.

Главу КНДР встретиться с президентом США в Пханмунджоме убедил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Ким Чен Ын согласился с его предложением в связи с тем, что в этом селе уже готово все необходимое оборудование для проведения встречи.

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27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Дата
02
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