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Трамп через суд хочет изменить правила переписи населения

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Трамп через суд хочет изменить правила переписи населения
Предложение Трампа направлена на то, чтобы изменить практику, которая существовала в Америке более двух столетий. Фото: Flickr.com

Администрация президента Дональда Трампа через Верховный суд США пытается изменить правила национальной переписи населения, требуя не учитывать нелегальных мигрантов.

Это может повлиять на количество законодателей в Конгрессе США в пользу республиканцев, пишет Bloomberg. При рассмотрении иска, который назначен на понедельник, "администрация будет добиваться исключения из списков переписи населения иммигрантов, не получили документов".

Данные по численности населения в каждом штате используются для распределения федеральных фондов, а также мест в нижней палате Конгресса США. Предложение Трампа направлена ​​на то, чтобы изменить практику, которая существовала в Америке более двух столетий и всегда учитывала неграждан, даже нелегальных жителей.

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Критики утверждают, что Трамп пытается манипулировать цифрами за счет регионов, которые обычно голосуют за демократов и где наблюдается высокий уровень проживания иммигрантов. Это может означать меньшее количество мест для демократов в Конгрессе США от Техаса, Калифорнии и, возможно, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Каждый штат США представлен в Палате представителей пропорционально населению, однако общее количество членов нижней палаты Конгресса не может превышать 435.

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом 20 января, если Коллегия выборщиков объявит Джо Байдена победителем президентских выборов. Он отметил, что пока не готов признать свое поражение.

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