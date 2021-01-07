Трамп боится наказания и обсуждал помилование - The New York Times

Трамп обсуждал помилование. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя.

Такие обсуждения проходили в последние недели, говорится в статье The New York Times.

Трамп сказал советникам, что рассматривает возможность помилования. А также спрашивал, стоит ли ему это сделать и какое влияние это окажет на него с юридической и политической точек зрения.

Трамп рассматривал также ряд предупредительных помилованиям для своей семьи. В частности, для своих трех старших детей - Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп, мужа Иванки, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера. А также для близких соратников, таких как личный адвокат президента Рудольф Джулиани.

Трамп выразил советникам опасения, что министерство юстиции Байдена может начать расследование против них.

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В течение нескольких недель Трамп спрашивал у помощников и союзников предложения о том, кого помиловать. Он также предложил превентивное помиловании советникам и должностным лицам администрации. Многие из них были озадачены, потому что не верили, что им грозит юридическая опасность и считали, что принятие его предложения будет рассматриваться как признание вины.

Президентское помилование применяется только к федеральному закону и не обеспечивает защиты от преступлений штата. Оно не будет применяться к обвинениям, которые могут быть предъявлены прокуратурой Манхэттена при расследовании финансов Trump Organization.

До сих пор ни один президент США не применял помиловании к самому себе, поэтому законность вероятного помиловании никогда не проверялась в системе правосудия, и ученые-правоведы расходятся во мнениях о том, признают ли это суды, пишет издание. Но они согласны с тем, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и защитят себя от ответственности за любые преступления, которые совершили на своем посту.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс рассматривал вопрос утверждения результатов выборов. Протестующие прорвались в здание Капитолия и сорвали заседание обеих палат Конгресса.