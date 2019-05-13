Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп и Путин встретятся в июне. Фото: Крапка

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в следующем месяце на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Также в его планах встреча с китайским президентом Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - отмечает агентство.

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Вашингтон пока не сообщил Москве об инициативе проведения двусторонней встречи президентов РФ и США.

"Еще не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее Соединенные Штаты не допускали возможности проведения встречи президентов, пока Россия не отпустит задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и не вернет Киеву корабли.