Трамп анонсировал акцию протеста своих сторонников

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников.
Акция против результатов выборов состоится 6 января, написал Трамп в Twitter.
В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.
"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.
В этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.
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Напомним, ранее конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет страны.
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