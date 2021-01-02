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суббота, 02 января 2021 03:10

Трамп анонсировал акцию протеста своих сторонников

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Трамп анонсировал акцию протеста своих сторонников
Трамп заявил об акции протеста. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников.

Акция против результатов выборов состоится 6 января, написал Трамп в Twitter.

В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.

В этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

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Напомним, ранее конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет страны.

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