Трагедия на рождественском параде: в больнице умер ребенок

8-летний мальчик Джексон Спаркс получил травмы, несовместимые с жизнью. Фото: Reuters

В результате наезда внедорожника на рождественский парад в Уокеша, штат Висконсин, погибли шесть человек.

Около 50 человек пострадали, сообщает АР.

23 ноября в больнице умер 8-летний мальчик Джексон Спаркс. Он был на мероприятии вместе с 12-летним братом. Брат тоже получил травмы, но его уже выписали.

Ранее сообщалось, что в результате наезда погибли люди в возрасте от 52 до 81 года. Среди травмированных много детей.

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По разным данным, пострадало от 48 до 62 человек.

В США в городе Уокеша в штате Висконсин внедорожник въехал в рождественский парад. Трагедия произошла 21 ноября примерно в 17:00. Внедорожник наехал на оркестр. Полиция стреляла в автомобиль, когда он врезался в заграждение.