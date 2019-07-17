Трагедия MH17: опубликовали текст обращения семей погибших к Путину

Мы понимаем, что ни одно судебное разбирательство не утешит нашего горя. Но хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая высшее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Фото: из открытых источников

17 июля 5 лет назад оккупационные российские войска сбили над украинским Донбассом пассажирский лайнер рейса MH17. Погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ (Курск).

Родственники жертв военного преступления России обратились к властям страны-оккупанта. Заявление, присланное в редакцию, опубликовала российская "Новая газета".

Обращение прислано на русском и английской языках.

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим: самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших родных.

Хотя 5 лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.

Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано;

- признать свою часть ответственности в уничтожении MH17;

- прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.

Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ.

Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.

Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.

Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать".

Российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушная оборона "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 из столицы Нидерландов Амстердама в Куала Лумпур в Малайзии. Воздушный коридор проходил над Украиной, в частности над оккупированными Донбасом. О 16:00 над Чистяковым Донецкой области он исчез со связи.