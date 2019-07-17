Трагедия MH17: опубликовали текст обращения семей погибших к Путину

17 июля 5 лет назад оккупационные российские войска сбили над украинским Донбассом пассажирский лайнер рейса MH17. Погибли 298 человек на борту.
Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ (Курск).
Родственники жертв военного преступления России обратились к властям страны-оккупанта. Заявление, присланное в редакцию, опубликовала российская "Новая газета".
Обращение прислано на русском и английской языках.
"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим: самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших родных.
Хотя 5 лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.
Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:
- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано;
- признать свою часть ответственности в уничтожении MH17;
- прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.
Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ.
Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.
Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.
Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.
Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать".
Российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушная оборона "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 из столицы Нидерландов Амстердама в Куала Лумпур в Малайзии.
Воздушный коридор проходил над Украиной, в частности над оккупированными Донбасом. О 16:00 над Чистяковым Донецкой области он исчез со связи.
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