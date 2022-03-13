Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию

Toyota Ukraine

Японская автомобильная компания Toyota приостановила производство и импорт автомобилей в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Toyota Ukraine.

"Тойота Мотор Россия прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей... Другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния",– говорится в сообщении.

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В компании надеются, что в стране вскоре воцарится мир, а война будет прекращена.

Более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину. Они прекратили сотрудничество с агрессором. Вышли и выходят: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощай Ali express и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за несколько дней), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.