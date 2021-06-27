Торнадо в Чехии: возросло число жертв

Торнадо стал самым разрушительным в Европе с 2001 года. Фото: DW

В Чехии возросло число жертв торнадо, обрушившегося на районы городов Бржецлав и Годонин в Южно-Моравского края.

В больнице города Брно, который является административным центром края, умерла 2-летняя девочка. Об этом сообщает "Чешское радио".

Сочувствие родителям умершей девочки выразили президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш.

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Сумма материального ущерба от торнадо составит не менее 12 млрд крон - около €471 млн. Повреждено 1200 жилых домов.

Этот торнадо стал самым разрушительным в Европе с 2001 года.

После продолжительного дождя и урагана в США случилось сильное наводнение. От стихии в Луизиане пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли. Четыре смерти были связаны с попаданием в паводок. Люди утонули в собственных авто, оказались под водой.