Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие

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В провинции Измир, Турция, ночью пронесся торнадо. 16 человек травмированы.

Инцидент вызвал значительные разрушения, пишет CNN Turk.

Вечером в Измире начался сильный дождь со шквальным ветром. После этого по побережью пронесся торнадо.

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В результате повреждены десятки автомобилей и домов. В порту утонули несколько лодок, остальные со значительными повреждениями. Стихия сорвала крыши с некоторых домов.

Ветер опрокинул контейнеры и краны в порту. Из-за падения крана пострадали 9 человек. Всего в больницу доставили 16 человек.

В горном районе на юго-востоке Франции и севере Италии продолжаются сильные дожди, которые вызвали затопления. Из-за стихии уже погибли 2 человека, а еще по крайней мере 24 считаются пропавшими без вести.