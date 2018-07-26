Торговля без барьеров: США и ЕС заключили новые соглашения

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США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле.

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Вашингтоне, сообщает BBC.

США и ЕС будут добиваться отмены торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию, за исключением товаров автопрома.

Они также договорились развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве, в частности, повысить экспорт в Европу американской сои.

Кроме того, ЕС увеличит импорт из США сжиженного газа и, по словам Трампа, превратится в "огромного покупателя".

Они согласились приостановить введение каких-либо дополнительных тарифов, пока ведутся переговоры, а также работать над реформой ВТО.

Провозглашая заявление в Белом доме, Трамп добавил, что между Вашингтоном и Брюсселем начался "новый этап".

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Юнкер, со своей стороны, назвал встречу конструктивной и сказал, что его основной целью была договоренность о нулевые тарифы на промышленные товары.

Трамп хочет привести в чувство европейских партнеров. Они расслабились, потеряли геополитическое мышление и возложили на других ответственность за собственную безопасность. Президент США обвинил европейские страны в том, что они мало платят и задерживают взносы в бюджет НАТО.