Топ-ядерщика Ирана убил робот - новый подробности громкой спецоперации

 
Ексклюзивы
1/5
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1116
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29061
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1602
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2835
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 22329
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1827
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4104
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
8
4
4
10
4
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Видео
Все видео
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2340
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1035
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 720
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1629
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 468
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
понедельник, 20 сентября 2021 07:58

Топ-ядерщика Ирана убил робот - новый подробности громкой спецоперации

  Комментировать
Топ-ядерщика Ирана убил робот - новый подробности громкой спецоперации
Иранского ученого Мохсена Фахризаде убил робот с искусственным интеллектом. Фото: Reuters

Ведущего ученого иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде убил управляемый через спутник робот с искусственным интеллектом. Весил около тонны.

Физик погиб 27 ноября 2020 года, но подробности планирования его убийства стали известны недавно, передает The New York Times.

Первое покушение на Фахризаде

В 2004 году израильское правительство приказал своему агентству внешней разведки Моссад предотвратить получение Ираном ядерного оружия. С 2007-го по 2012 год агенты убили пятерых иранских ученых-ядерщиков и одного ранили. В январе 2020-го Моссад принимал участие в организации убийства ответственного за разработку ракет генерала Касема Сулеймани и 16 членов его команды.

По данным израильской разведки, Фахризаде возглавлял секретную программу по созданию ядерной боеголовки, в том числе для иранских ракет большой дальности.

Первую спецоперацию по его ликвидации организовали в 2009-м. К месту убийства уже направили боевую группу, но в последний момент все отменили. Моссад заподозрил утечку информации и засаду иранских спецслужб.

Подготовка к спецоперации в 2020 году

Готовиться к убийству Фахризаде начали после серии встреч между израильскими официальными лицами во главе с директором Моссада Йосси Коэном и американскими высокопоставленными, включая президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Джины Хаспел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установили лиц, связанных с убийством физика-ядерщика

Были различные планы вбивстава Фахризаде. Один из них - взрыв бомбы на маршруте следования ядерщика. Так остановили бы колонну автомобилей, а Фахризаде атаковали снайперы. Но от этого отказались из-за возможности перестрелки и большого количества жертв.

Идею с установленным пулеметом с дистанционным управлением тоже отвергли из-за трудностей его транспортировки и необходимости операторов-людей поблизости. Поэтому решили использовать робот-пулемет, управляемый через спутник и с искусственным интеллектом.

По словам представителя разведки, Израиль выбрал специальную модель пулемета FN MAG бельгийского производства, установленную на усовершенствованное роботизированное устройство.

Пулемет, робот, его компоненты и аксессуары вместе весят около тонны. Поэтому оборудование разобрали на мелкие детали и ввезли в страну контрабандой - разными способами, маршрутами и в разное время. Затем тайно собрали в Иране и разместили в кузове пикапа Zamyad, распространенной модели в Иране.

На грузовике установили камеры, которые давали оператору полную картину не только цели и его службы безопасности, но и окружающей среды. Также в пикап заложили взрывчатку, чтобы уничтожить после убийства.

С помощью искусственного интеллекта команда от оператора доходила до работа за 1,6 сек. Это повлияло бы на точность стрельбы. Оператор только подтверждал цель, а момент стрельбы выбирал робот.

Агенты не могли использовать дрон для того, чтобы быть точно уверенными, что за рулем находится Фахризаде, а не кто-то из его семьи. Поэтому на одном из перекрестков поставили авто, на котором якобы меняли колесо. Люди у него должны были увидеть Фахризаде и сообщить в центр управления.

Убийство

27 ноября 2020-го иранские агенты, работающие на Моссад, припарковали Nissan Zamyad перед лежачим полицейским, на обочине дороги, соединяющей Абсард с главной автомагистралью.

Стоял на небольшом возвышении с видом на машины, которые приближаются. В кузове пикапа под брезентом и строительными материалами спрятали 7,62-мм снайперский пулемет.

Камеры видеонаблюдения по маршруту движения Фахризаде выключили.

Около 13:00 боевая группа получила сигнал о том, что Фахризаде, его жена и вооруженная охрана на машинах сопровождения собираются ехать в Абсард.

Примерно в 15:30 Фахризаде узнали на перекрестке.

Снайпер Моссада занял позицию, он смотрел в экран компьютера в неизвестном месте на расстоянии более 1,5 тыс. км от места покушения. Группа агентов уже покинула Иран.

Автомобиль Фахризаде притормозил у лежачего полицейского.

Робот выстрелил тремя очередями: первая попала капот и остановила автомобиль, вторая - в лобовое стекло и плечо Фахризаде, третья - в позвоночник ядерщика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иране жестоко убили известного ученого

Операция заняла меньше минуты. В общем выпустили 15 пуль, ни одна не попала в жену ученого, которая сидела в нескольких сантиметрах. Такой точности удалось достичь, благодаря использованию программного обеспечения для распознавания лиц.

Пикап взорвался, но не так, как планировалось. Оборудование уничтожилось не полностью.

Это стало первым использованием высокотехнологичного компьютеризированного снайпера, оснащенного искусственным интеллектом и "глазами" с нескольких камер, управляемого через спутник и способного делать 600 выстрелов в минуту.

19 января 2021-го Иран ввел санкции против Трампа и его администрации за убийство Сулеймани и Фахризаде.

Санкции ввели также против Помпео, и.о. министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, Джины Хаспел, спецпредставителя США в Иране и Венесуэле Эллиота Абрамса и главы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаски.

Под санкциями также попали бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-посланник США в Иране Брайан Хук и экс-министр обороны Марк Эспер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Топ-ядерщика Ирана убил робот - новый подробности громкой спецоперации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому большому океану

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 38430
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 29070
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 7029
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5238
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
15
 19 Просмотров: 4545
Мир
Это угроза миру - генсек ООН предостерег США и Китай
Это угроза миру - генсек ООН предостерег США и Китай Просмотров: 135
Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз
Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз Просмотров: 612
Русский открыл стрельбу в центре Парижа: есть раненые
Русский открыл стрельбу в центре Парижа: есть раненые Просмотров: 531
Власти Испании хотят эвакуировать в 10 тысяч человек из-за извержения вулкана
Власти Испании хотят эвакуировать в 10 тысяч человек из-за извержения вулкана Просмотров: 153
В Израиле ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на Covid-19
В Израиле ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на Covid-19 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
19
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
3
Арестович придумал новое название Украине
2
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
1
Разумков, Стефанчук и Арахамия устроили публичные разборки
Голосов: 96
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть