Топ-ядерщика Ирана убил робот - новый подробности громкой спецоперации

Иранского ученого Мохсена Фахризаде убил робот с искусственным интеллектом. Фото: Reuters

Ведущего ученого иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде убил управляемый через спутник робот с искусственным интеллектом. Весил около тонны.

Физик погиб 27 ноября 2020 года, но подробности планирования его убийства стали известны недавно, передает The New York Times.

Первое покушение на Фахризаде

В 2004 году израильское правительство приказал своему агентству внешней разведки Моссад предотвратить получение Ираном ядерного оружия. С 2007-го по 2012 год агенты убили пятерых иранских ученых-ядерщиков и одного ранили. В январе 2020-го Моссад принимал участие в организации убийства ответственного за разработку ракет генерала Касема Сулеймани и 16 членов его команды.

По данным израильской разведки, Фахризаде возглавлял секретную программу по созданию ядерной боеголовки, в том числе для иранских ракет большой дальности.

Первую спецоперацию по его ликвидации организовали в 2009-м. К месту убийства уже направили боевую группу, но в последний момент все отменили. Моссад заподозрил утечку информации и засаду иранских спецслужб.

Подготовка к спецоперации в 2020 году

Готовиться к убийству Фахризаде начали после серии встреч между израильскими официальными лицами во главе с директором Моссада Йосси Коэном и американскими высокопоставленными, включая президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Джины Хаспел.

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Были различные планы вбивстава Фахризаде. Один из них - взрыв бомбы на маршруте следования ядерщика. Так остановили бы колонну автомобилей, а Фахризаде атаковали снайперы. Но от этого отказались из-за возможности перестрелки и большого количества жертв.

Идею с установленным пулеметом с дистанционным управлением тоже отвергли из-за трудностей его транспортировки и необходимости операторов-людей поблизости. Поэтому решили использовать робот-пулемет, управляемый через спутник и с искусственным интеллектом.

По словам представителя разведки, Израиль выбрал специальную модель пулемета FN MAG бельгийского производства, установленную на усовершенствованное роботизированное устройство.

Пулемет, робот, его компоненты и аксессуары вместе весят около тонны. Поэтому оборудование разобрали на мелкие детали и ввезли в страну контрабандой - разными способами, маршрутами и в разное время. Затем тайно собрали в Иране и разместили в кузове пикапа Zamyad, распространенной модели в Иране.

На грузовике установили камеры, которые давали оператору полную картину не только цели и его службы безопасности, но и окружающей среды. Также в пикап заложили взрывчатку, чтобы уничтожить после убийства.

С помощью искусственного интеллекта команда от оператора доходила до работа за 1,6 сек. Это повлияло бы на точность стрельбы. Оператор только подтверждал цель, а момент стрельбы выбирал робот.

Агенты не могли использовать дрон для того, чтобы быть точно уверенными, что за рулем находится Фахризаде, а не кто-то из его семьи. Поэтому на одном из перекрестков поставили авто, на котором якобы меняли колесо. Люди у него должны были увидеть Фахризаде и сообщить в центр управления.

Убийство

27 ноября 2020-го иранские агенты, работающие на Моссад, припарковали Nissan Zamyad перед лежачим полицейским, на обочине дороги, соединяющей Абсард с главной автомагистралью.

Стоял на небольшом возвышении с видом на машины, которые приближаются. В кузове пикапа под брезентом и строительными материалами спрятали 7,62-мм снайперский пулемет.

Камеры видеонаблюдения по маршруту движения Фахризаде выключили.

Около 13:00 боевая группа получила сигнал о том, что Фахризаде, его жена и вооруженная охрана на машинах сопровождения собираются ехать в Абсард.

Примерно в 15:30 Фахризаде узнали на перекрестке.

Снайпер Моссада занял позицию, он смотрел в экран компьютера в неизвестном месте на расстоянии более 1,5 тыс. км от места покушения. Группа агентов уже покинула Иран.

Автомобиль Фахризаде притормозил у лежачего полицейского.

Робот выстрелил тремя очередями: первая попала капот и остановила автомобиль, вторая - в лобовое стекло и плечо Фахризаде, третья - в позвоночник ядерщика.

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Операция заняла меньше минуты. В общем выпустили 15 пуль, ни одна не попала в жену ученого, которая сидела в нескольких сантиметрах. Такой точности удалось достичь, благодаря использованию программного обеспечения для распознавания лиц.

Пикап взорвался, но не так, как планировалось. Оборудование уничтожилось не полностью.

Это стало первым использованием высокотехнологичного компьютеризированного снайпера, оснащенного искусственным интеллектом и "глазами" с нескольких камер, управляемого через спутник и способного делать 600 выстрелов в минуту.

19 января 2021-го Иран ввел санкции против Трампа и его администрации за убийство Сулеймани и Фахризаде. Санкции ввели также против Помпео, и.о. министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, Джины Хаспел, спецпредставителя США в Иране и Венесуэле Эллиота Абрамса и главы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаски. Под санкциями также попали бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-посланник США в Иране Брайан Хук и экс-министр обороны Марк Эспер.