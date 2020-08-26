Тон усилился: Меркель недовольна реакцией Путина на ситуацию с Навальным

Меркель недовольна реакцией Путина на возможного отравления Навального. Фото: WP

Тон канцлера Германии Ангелы Меркель стал более жестким по отношению к России из-за возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Меркель недовольна тем, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на ситуацию, которая произошла с Навальным, - сообщает Bloomberg.

Сейчас Меркель является одним из основных каналов связи между Путиным и Евросоюзом, однако она разочарована из-за бездействия Путина в ситуации с возможным отравлением Навального.

"Хотя Меркель склонна тщательно подбирать выражения, ее тон в отношении России стал жестче. После того как врачи в Берлине определили, что Навальный, известный критик Путина, вероятно, был отравлен, Меркель потребовала от Путина "в срочном порядке полностью расследовать этот инцидент" и как можно быстрее выявить причастных к этому ", - говорится в сообщении.

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Напомним, берлинская клиника Charite, куда 22 августа привезли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального, после проведенных клинических исследований подтвердила, что он был отравлен. Однако конкретное вещество пока неизвестно, из-за чего организована еще одна экспертиза. Ему назначили антидот - атропин.