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понедельник, 24 августа 2020 23:51

Отравление Навального: российские врачи не согласились с выводами немецкой клиники

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Отравление Навального: российские врачи не согласились с выводами немецкой клиники
Навального отравили. Фото REUTERS

Медики Омска не согласны с выводами немецкой клиники Charite об отравлении политика веществом из группы ингибиторов холиенстеразы.

Они утверждают, что уже проводили исследования на ингибиторы и оно показало отрицательный результат, сообщает Минздрав области.

В ведомстве заявили, что когда Навальный попал в Омскую больницу, у него не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холиенстеразы.

Российские врачи говорят, что в первый день было подозрение об отравлении Навального. Впрочем, эта версия "подтверждения не нашла".

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Также отмечают, что в немецкой клинике оппозиционера лечат тем самым препаратом, который сначала назначили и российские медики - атропином.

Кроме этого, российские медики предложили передать врачам из Германии результаты лабораторных анализов Навального. "Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить за всей клинической динамикой его жизненных показателей", - сообщили в Минздраве Омска.

Напомним, берлинская клиника Charite, куда 22 августа привезли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального, после проведенных клинических исследований подтвердила, что он был отравлен.

Однако конкретное вещество пока неизвестна, из-за чего организована еще одна экспертиза. Ему назначили антидот - антропин.

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