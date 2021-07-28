Токио бьет рекорды по количеству больных Covid-19 на фоне проведения Олимпиады

Токио бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. Фото: depositphotos

В Токио проходят Олимпийские игры, поэтому количество больных коронавирусом 28 июля достигла рекордной отметки – 3177 случаев.

Об этом сообщило издание Kyodo News.

Новая отметка превысила прошлый антирекорд. 27 июля в Токио зафиксировали 2848 больных.

Также сообщили, что еще 16 человек, связанных с Олимпийскими играми, получили положительные результаты на коронавирус. Среди них девять подрядчиков, четыре официальные лица на Олимпиаде, два представителя СМИ и один волонтер.

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Все больные не контактировали со спортсменами из Олимпийской деревни, отметили организаторы игр.

На Олимпийских играх в Токио зафиксировали среди участников 148 случаев заболевания коронавирусом. Три спортсмена, гражданство которых держат в тайне, получили положительные результаты теста на Covid-19. Остальные больные - это персонал Олимпиады.