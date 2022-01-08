Токаев собрал оперативный штаб касательно ситуации в Казахстане

Токаев поручил уделить особое внимание восстановлению инфраструктуры. Фото: "РИА Новости"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев собрал оперативный штаб.

Об этом сообщает NUR.KZ в Telegram.

На заседании рассматривалась оперативная обстановка в стране и ситуация в регионах.

"Началась операция антитеррора. Силы правопорядка производят напряженную работу. Конституционный порядок преимущественно восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заявил Токаев.

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Во время заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности.

Президент Казахстана поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры Алма-Аты и других регионов, пострадавших из-за атак демонстрантов.

В городе Алматы стали слышны частые выстрелы. Стреляют чаще, чем в прошлые дни. В столице возобновили работу интернета.