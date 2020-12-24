Точно не Путин: россияне считают, что Навальный инсценировал собственное отравление

Россияне не верят в достоверность отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Об этом свидетельствует опрос, который провела организация "Левада-центр", опубликованый на их сайте 24 декабря.

30% россиян проголосовали, что отравления Навального инсценировали. 19% обвиняют западные спецслужбы в провокации. Лишь 15% опрошенных считают, что действующая власть пыталась убрать конкурента.

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7% проголосовали за "Это личная месть кого-то из фигурантов расследования", 6% - "Это борьба внутри российской оппозиции", 4% - "Проблемы со здоровьем, случайное отравления, обычное отравление". 4% опрошенных выбрали вариант "Другое".

Опрос проходил с 21 по 23 декабря с помощью телефонного разговора. Опросили 1617 человек от 18 лет.

Автор: levada.ru "Левада-центр" провели опрос об отравлении Алексея Навального.

Немецкая клиника Charitе, в которой лечили российского оппозиционера Алексея Навального от отравления "Новичком", опубликовала в медицинском журнале The Lancet отчет о ходе болезни политика.