"То есть китаянка" - британский министр перепутал национальность жены

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ошибочно назвал жену японкой во время визита в Китай.
На встрече с главой МИД КНР Ван И в Пекине министр решил напомнил, что его жена имеет азиатские корни. Но случайно назвал ее японкой, передает ВВС.
"Моя жена японка, то есть китаянка", - сказал он. Министр признал, что сделал "ужасную ошибку".
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Хант добавил, что семья его жены Люсии Гуо родом из китайского города Сиане. Политик женат на ней с 2009 года.
Поездка Джереми Ханта в Китай стала его первым зарубежным визитом.
"Моя жена японка, то есть китаянка. ".— bbcrussian (@bbcrussian) 30 липня 2018 р.
Новый министр иностранных дел Британии Джереми Хант по ошибке назвал жену японкой во время визита в Китай. pic.twitter.com/lbVZGKEUj6
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