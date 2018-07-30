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понедельник, 30 июля 2018 20:48

"То есть китаянка" - британский министр перепутал национальность жены

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&quot;То есть китаянка&quot; - британский министр перепутал национальность жены
Джереми Хант назвал жену японкой. Фото: РИА Новости

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ошибочно назвал жену японкой во время визита в Китай.

На встрече с главой МИД КНР Ван И в Пекине министр решил напомнил, что его жена имеет азиатские корни. Но случайно назвал ее японкой, передает ВВС.

"Моя жена японка, то есть китаянка", - сказал он. Министр признал, что сделал "ужасную ошибку".

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Хант добавил, что семья его жены Люсии Гуо родом из китайского города Сиане. Политик женат на ней с 2009 года.

Поездка Джереми Ханта в Китай стала его первым зарубежным визитом.

Британская королева Елизавета II подарила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл еще один коттедж. Он находится в центре парка Home Park в Виндзоре и называется Adelaide Cottage.

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30
июля

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