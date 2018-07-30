"То есть китаянка" - британский министр перепутал национальность жены

Джереми Хант назвал жену японкой. Фото: РИА Новости

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ошибочно назвал жену японкой во время визита в Китай.

На встрече с главой МИД КНР Ван И в Пекине министр решил напомнил, что его жена имеет азиатские корни. Но случайно назвал ее японкой, передает ВВС.

"Моя жена японка, то есть китаянка", - сказал он. Министр признал, что сделал "ужасную ошибку".

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Хант добавил, что семья его жены Люсии Гуо родом из китайского города Сиане. Политик женат на ней с 2009 года.

Поездка Джереми Ханта в Китай стала его первым зарубежным визитом.

"Моя жена японка, то есть китаянка. ".

Новый министр иностранных дел Британии Джереми Хант по ошибке назвал жену японкой во время визита в Китай. pic.twitter.com/lbVZGKEUj6 — bbcrussian (@bbcrussian) 30 липня 2018 р.

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