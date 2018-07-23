Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене второй коттедж

Британская королева Елизавета II подарила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган второй коттедж. Фото: Mirror

Британская королева Елизавета II подарила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл еще один коттедж.

Он находится в центре парка Home Park в Виндзоре и называется Adelaide Cottage, передает Вazaar.

Как пишут СМИ, элегантный домик ранее принадлежал Питеру Таунсенда, - офицеру военно-воздушных сил. Ранее Таунсенд имел тайный роман с младшей сестра королевы - принцессой Маргарет. Офицер даже претендовал на ее руку и сердце после развода с собственной женой. Однако, королевская семья не поддержала отношения Таунсенд и принцессы, пара впоследствии рассталась.

В коттедже можно увидеть камин из египетского мрамора, гостинную с панелями из красного дерева и потолок, украшенный золотыми дельфинами. Также владения имеет семь выходов в Виндзорский замок для обеспечения безопасности и приватности.

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Предполагается, что скоро Меган и Гарри переедут в новый дом. Однако, пока пара остается в коттедже Ноттингем.

Ранее, королева Великобритании Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене Меган Маркл Йорк-коттедж, расположенный в британском Норфолке на территории поместья Сандриго. Он занимает площадь 8 тыс. га, включая парк в 240 га и сад площадью 24 га.