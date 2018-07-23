Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене второй коттедж

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 153
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1548
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 441
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
24 Просмотров: 5697
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 540
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2943
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6768
Фото
Все фото
6
5
8
3
4
В Греции бушует масштабный лесной пожар
В Греции бушует масштабный лесной пожар
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Шевелюра как у взрослого: шестимесячная японка покорила соцмережи своей прической
Шевелюра как у взрослого: шестимесячная японка покорила соцмережи своей прической
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
На почте потеряли копию Луны
На почте потеряли копию Луны
Видео
Все видео
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Мужчина перевозил под видом пасты золото на $50 тысяч
Мужчина перевозил под видом пасты золото на $50 тысяч
Аномальная жара в Японии унесли жизни 44 человек
Аномальная жара в Японии унесли жизни 44 человек
С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем
С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем
Берегитесь "Годзиллы 2": в сети опубликовали первый трейлер фантастического фильма
Берегитесь "Годзиллы 2": в сети опубликовали первый трейлер фантастического фильма
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3978
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 747
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4185
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27055
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 225
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
понедельник, 23 июля 2018 21:08

Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене второй коттедж

  Комментировать
Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене второй коттедж
Британская королева Елизавета II подарила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган второй коттедж. Фото: Mirror

Британская королева Елизавета II подарила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл еще один коттедж.

Он находится в центре парка Home Park в Виндзоре и называется Adelaide Cottage, передает Вazaar.

Как пишут СМИ, элегантный домик ранее принадлежал Питеру Таунсенда, - офицеру военно-воздушных сил. Ранее Таунсенд имел тайный роман с младшей сестра королевы - принцессой Маргарет. Офицер даже претендовал на ее руку и сердце после развода с собственной женой. Однако, королевская семья не поддержала отношения Таунсенд и принцессы, пара впоследствии рассталась.

В коттедже можно увидеть камин из египетского мрамора, гостинную с панелями из красного дерева и потолок, украшенный золотыми дельфинами. Также владения имеет семь выходов в Виндзорский замок для обеспечения безопасности и приватности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суперперевоплощения: показали люксовые дома, сделанные из старых сараев

Предполагается, что скоро Меган и Гарри переедут в новый дом. Однако, пока пара остается в коттедже Ноттингем.

Ранее, королева Великобритании Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене Меган Маркл Йорк-коттедж, расположенный в британском Норфолке на территории поместья Сандриго. Он занимает площадь 8 тыс. га, включая парк в 240 га и сад площадью 24 га.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Елизавета II подарила принцу Гарри и его жене второй коттедж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Установили памятник, который был спрятан 8 лет

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

В "трудовом лагере" убили 700 тыс. человек

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 99776
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39124
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 37414
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 25677
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
9
 1 Просмотров: 19206
Больше всего комментируют
55
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
41
В России присвоили себе украинский город
24
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
Голосов: 588
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua