Британский военный самолет провел разведку в Крыму

21 июля военный самолет Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края России.

Об этом сообщил ресурс мониторинга авиации Plane Radar.

Самолет с бортовым номером ZJ691 вылетел с британской военной базы Акротири на Кипре в 14:11 и направился в сторону России.

Автор: Plane Radar Самолет дважды облетел Крым

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Согласно карте, самолет дважды облетел побережье Крыма.

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