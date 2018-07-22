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воскресенье, 22 июля 2018 14:34

Британский военный самолет провел разведку в Крыму

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21 июля военный самолет Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края России.

Об этом сообщил ресурс мониторинга авиации Plane Radar.

Самолет с бортовым номером ZJ691 вылетел с британской военной базы Акротири на Кипре в 14:11 и направился в сторону России.

Автор: Plane Radar
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Согласно карте, самолет дважды облетел побережье Крыма.

Воздушные силы Украины получили отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР. ГП "Николаевский авиаремонтный завод" НАРП" досрочно завершил работы по восстановлению.

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