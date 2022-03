Американский журнал Time впервые в истории выйдет с обложкой на украинском языке.

Издание разместило фото будущей обложки мартовского номера журнала в Twitter.

"Жизнь победит смерть, а свет - тьму", - будет написано на обложке, оформленной в желто-голубых цветах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The Economist поставил Путина в угол на обложке февральского номера

Выпуск поступит в продажу 14 марта.

Главная статья будет называться: "как Владимир Зеленский защитил Украину и объединил мир". Материал расскажет о пути президента Украины к должности главы государства.

До начала войны Time посвятил обложку февральского номера ситуации вокруг Украины. Издание разместило фото украинского бойца с Востока на обложке от 14 февраля. Статья под названием The untold story of the crisis that could change Europe forever переводится как "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда".