Журнал Time посвятил Украине обложку нового номера

Американский журнал Time посвятил обложку февральского номера ситуации вокруг Украины.

Издание разместило фото украинского бойца с Востока на обложке от 14 февраля, сообщает журнал в Twitter.

"Тайная история", - говорится в анонсе материала.

Автор: twitter.com/TIME Украина попала на обложку журнала Time

Статья под названием The untold story of the crisis that could change Europe forever переводится как "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стихотворение Жадана опубликовали в New York Times Magazine

На самой обложке можно увидеть украинского военного, который идет по блиндажу в маскировочном зимнем костюме.

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке американского журнала Time в декабре 2019-го. На обложке также написано "Человек на распутье. Украинский президент Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".