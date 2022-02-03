Журнал Time посвятил Украине обложку нового номера

Американский журнал Time посвятил обложку февральского номера ситуации вокруг Украины.
Издание разместило фото украинского бойца с Востока на обложке от 14 февраля, сообщает журнал в Twitter.
"Тайная история", - говорится в анонсе материала.
Статья под названием The untold story of the crisis that could change Europe forever переводится как "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда".
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На самой обложке можно увидеть украинского военного, который идет по блиндажу в маскировочном зимнем костюме.
Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке американского журнала Time в декабре 2019-го. На обложке также написано "Человек на распутье. Украинский президент Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".
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