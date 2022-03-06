TikTok приостанавливает работу в России

Социальная сеть TikTok временно прекращает работу в России из-за закона о "фейках".

Об этом компания объявила в Twitter.

"TikTok – это платформа для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения связи между людьми во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией. Однако безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим высоким приоритетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: American Express останавливает работу в России и Беларуси

В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент в нашем видеосервисе, пока мы рассмотрим последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на службу обмена сообщениями в программе.

Мы будем продолжать оценивать развивающиеся в России обстоятельства, чтобы определить, когда мы можем полностью восстановить наши услуги", - сообщила компания.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.