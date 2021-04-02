Тихановскую внесли в список причастных к терроризму

Белорусскую оппозицию подозревают в совершении теракта. Фото: Reuters

КГБ Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

"Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25 марта 2021 года актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны Тихановская, Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - сообщает пресс-служба КГБ.

В деле об акте терроризма, совершенным организованной группой, привлекли 18 человек. Фигуранты объявлены в международный розыск.

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Спецслужба подготовила документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что массовые протесты против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко "дают результат".