Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США

Тихановская встретилась со Стивеном Биганом. Фото: Пул Первой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Они обсудили политический кризис в Беларуси, а также Тихановская поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку мирных демонстрантов в ее стране, сообщили в Telegram-канале пресс-службы штабов белорусских оппозиционеров "Пул Первой".

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, только продолжая кризис и усиливая его", - акцентировала оппозиционер.

Во время общения, она заявила о готовности к решению кризиса путем диалога.

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"Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций с целью содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа", - сказала Тихановская.

Встреча прошла в Вильнюсе, куда Тихановская выехала после начала массовых протестов в Беларуси и силового разгона демонстрантов.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.