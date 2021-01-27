Тихановская создала план победы демократических сил 2021 года

Демократические сили Беларуси провели встречу. Фото: @tsikhanouskaya

В среду, 27 января, команды демократических сил Беларуси провели встречу и обсудили План победы-2021.

На встрече находился офис оппозиционерки Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, сообщили в пресс-службе Тихановской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановская не будет участвовать в следующих президентских выборах

"Мы убеждены: 2021 год - время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Оппозиция заявила, что на следующей неделе пройдет конференция, на которой обнародуют детали плана.

"Демократические команды мобилизуют силы для помощи людям, пострадавшим от репрессий, наращивания протестной активности, экономического и политического давления на режим, возврата законности и наказания виновных в насилии", - говорится в сообщении.

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует провести в Беларуси выборы за 45 дней.