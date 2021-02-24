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среда, 24 февраля 2021 12:47

Тихановская рассказала, какого она мнения о Путине

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Тихановская рассказала, какого она мнения о Путине
Светлана Тихановская рассказала, что думает о Владимире Путине. Фото: Reuters

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказалась о президенте России Владимире Путине.

Об отношении к главе РФ она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

По словам Тихановской, Путин упал в её глазах как человек.

"Я сужу о людях по поступкам. И тот факт, что Путин поддержал Лукашенко, а это равно поддержке насилия над белорусами, испортил моё впечатление о нем", - прокомментировала она.

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По словам оппозиционерки, раньше она не задумывалась, каким человеком является Путин, потому что жила в своем "маленьком мире".

"Но знаете, что интересно, россияне же, не Кремль, а сами люди поддерживают белорусов. Россияне хотят нам скорейшей победы", - заявила она.

По мнению женщины, президент РФ давно изучил Лукашенко и знает, как надо с ним действовать.

"Кто там новый придет к власти - неизвестно, и как будут выстраиваться отношения. Поэтому пока Лукашенко у власти - Беларусь слабая", - подытожила она.

Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском.

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