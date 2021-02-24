Тихановская рассказала, какого она мнения о Путине

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказалась о президенте России Владимире Путине.
Об отношении к главе РФ она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.
По словам Тихановской, Путин упал в её глазах как человек.
"Я сужу о людях по поступкам. И тот факт, что Путин поддержал Лукашенко, а это равно поддержке насилия над белорусами, испортил моё впечатление о нем", - прокомментировала она.
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По словам оппозиционерки, раньше она не задумывалась, каким человеком является Путин, потому что жила в своем "маленьком мире".
"Но знаете, что интересно, россияне же, не Кремль, а сами люди поддерживают белорусов. Россияне хотят нам скорейшей победы", - заявила она.
По мнению женщины, президент РФ давно изучил Лукашенко и знает, как надо с ним действовать.
"Кто там новый придет к власти - неизвестно, и как будут выстраиваться отношения. Поэтому пока Лукашенко у власти - Беларусь слабая", - подытожила она.
Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском.
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