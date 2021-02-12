Тихановская просит Украину поддержать Беларусь на международных площадках

Тихановская хочет встречи с украинским руководством. Фото:facebook.com/S.Tsikhanouskaya

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просит Украину поддержать демократическую Беларусь на международных площадках. Она также хочет встретиться с украинским руководством.

Об этом сообщается на официальном сайте оппозиционерки.

"Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что вскоре мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", - сказала она.

11 февраля Тихановская провела онлайн-встречу с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь".

Она поблагодарила за поддержку белорусской оппозиции, а также помощь в миграции тем, кому пришлось покинуть страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко готов оставить после себя выжженную землю - Тихановская

Оппозиционерка отметила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ставит под угрозу суверенитет страны через интеграцию с Россией.

"Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворное и долгосрочное, если оно станет для нас ценностью и приоритетом", - отметила Тихановская.

Она также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что оккупирован Крым является частью Украины.

Ранее Тихановская заявляла, что пока что не будет возвращаться в Беларусь из-за страха попасть в тюрьму.