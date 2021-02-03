Тихановская передумала возвращаться в Беларусь на фоне задержания Навального

Тихановская заявила, что они с Навальным в разных ситуациях. Фото: globallookpress.com

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская не будет возвращаться в Беларусь.

Об этом она сообщила во время интервью BBC в программе Hard Talk со Стивеном Сакуром.

Сакур поинтересовался, является ли российский оппозиционер Алексей Навальный примером для Тихановской. Ведь он вернулся в Россию зная, что его арестуют.

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По словам оппозиционерки, они с Навальным находятся в разных ситуациях.

"Я думаю об этом. Но в Беларуси нет закона, и в Беларуси уже много политических заключенных, многие задержанных. Даже если я вернусь и меня посадят в тюрьму, на кого-то это повлияет - люди, безусловно, отреагируют. Но я уверена, что смогу сделать гораздо больше, чем если просто стану очередной жертвой и окажусь в тюрьме", - прокомментировала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.