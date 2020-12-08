Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках

Выходом из ситуации Тихановская видит "уход диктатора, чтобы дать людям возможность работать в собственной стране". Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко главным тунеядцем страны.

Об этом она заявила в ответ на вчерашнее намерение Лукашенко принудительно трудоустраивать безработных "протестунов" и "слоняющихся тунеядцев", передает belaruspartisan.

"Главный тунеядец Беларуси - сам Лукашенко. Каждую неделю его "самозанятость" приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и уничтожают бизнес. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, ведь иногда это единственный способ работать и зарабатывать", - сказала Тихановская.

Единственным выходом из ситуации она видит "уход диктатора, чтобы дать людям возможность работать в собственной стране".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штаб Тихановской готовит концепцию новых выборов

"Немедленно заняться трудоустройством безработных с органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех дармоедов, которые бродят, и заставить их работать", - сказал вчера Лукашенко во время совещания о работе экономики 2020 года. По словам Лукашенко, кто не работает и "шатается", в будущем станет преступником.