Тихановская отреагировала на задержание Навального

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська обнародовала заявление по поводу задержания в Москве российского оппозиционера Алексея Навального. Фото из открытых источников

Народный президент Беларуси Светлана Тихановская обнародовала заявление по поводу задержания в Москве российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба политика в Telegram.

"Беларусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарыко, Павел Северинец, Николай Статкевич – все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный. Но это опасный шаг", - отметила Светлана Тихановская.

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Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.