Тихановская не планирует уезжать из Беларуси: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 1287
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 981
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 342
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2151
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1260
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18711
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
6
3
5
6
12
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Слона едва не сбил поезд
Слона едва не сбил поезд
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
Видео
Все видео
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов
Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 990
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 342
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1593
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2151
Колонка
09 августа 2020
Просмотров: 18
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
воскресенье, 09 августа 2020 16:47

Тихановская не планирует уезжать из Беларуси: подробности

  Комментировать
Тихановская не планирует уезжать из Беларуси: подробности
Цепкало покинула страну два часа назад. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представитель штаба Мария Колесникова не планируют выезжать из Беларуси.

Об этом они сообщили журналистам в штабе кандидата.

По словам Колесниковой, штаб узнал о отъезда из страны Вероники Цепкало два часа назад.

"У нас есть информация Вероника 2:00 назад написала, что она в Москве, она там планирует проголосовать. Мы считаем, что каждый сам выбирает способ, как обезопасить себя и свою семью, мы уважаем его право", - отметила Колесникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко пришлось объяснить задержание людей из штаба оппонентки

Вероятность собственного отъезда из страны она отрицает. В то же время, Тихановская на этот же вопрос заявила, что пока что тоже не планирует.

9 августа стало известно, что Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской, покинула Беларусь. Мужчина Вероники Валерий Цепкало ранее также покинул Беларусь вместе с их двумя сыновьями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихановская не планирует уезжать из Беларуси: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Члены культа убили пять человек

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 89578
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 19134
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 18765
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 14328
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 9009
Мир
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
 Просмотров: 459
СМИ нашли вероятное местонахождение короля Испании
СМИ нашли вероятное местонахождение короля Испании Просмотров: 306
Пандемия: в отдельных частях Парижа внедрили обязательное ношение маски
Пандемия: в отдельных частях Парижа внедрили обязательное ношение маски Просмотров: 54
В Минске задержали и положили на пол журналистов оппозиционного российского телеканала
В Минске задержали и положили на пол журналистов оппозиционного российского телеканала Просмотров: 333
В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про "такую и сякую" молодежь
В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про "такую и сякую" молодежь Просмотров: 999
Больше всего комментируют
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
"Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску
Голосов: 686
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua