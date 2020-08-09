Тихановская не планирует уезжать из Беларуси: подробности

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представитель штаба Мария Колесникова не планируют выезжать из Беларуси.
Об этом они сообщили журналистам в штабе кандидата.
По словам Колесниковой, штаб узнал о отъезда из страны Вероники Цепкало два часа назад.
"У нас есть информация Вероника 2:00 назад написала, что она в Москве, она там планирует проголосовать. Мы считаем, что каждый сам выбирает способ, как обезопасить себя и свою семью, мы уважаем его право", - отметила Колесникова.
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Вероятность собственного отъезда из страны она отрицает. В то же время, Тихановская на этот же вопрос заявила, что пока что тоже не планирует.
9 августа стало известно, что Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской, покинула Беларусь. Мужчина Вероники Валерий Цепкало ранее также покинул Беларусь вместе с их двумя сыновьями.
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