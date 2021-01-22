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пятница, 22 января 2021 13:52

Тихановская не будет участвовать в следующих президентских выборах

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Тихановская не будет участвовать в следующих президентских выборах
Тихановская не будет участвовать в выборах. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не планирует участвовать в следующих президентских выборах.

Подробностями поделилось издание Interfax.by.

Политик также предложила расширить санкционные меры против белорусских властей.

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"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены объявления. Возможно, их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день", - заявила она в пятницу, 22 января, на пресс-конференции в Таллинне.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, "санкции работают, они показали хрупкость режима Лукашенко".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует провести в Беларуси выборы за 45 дней.

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