Тихановская может получить Нобелевскую премию мира

Науседа выдвинул кандидатуру Тихановськой, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому протестном движения. Фото: EPA / UPG

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Науседа выдвинул кандидатуру Тихановськои, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому протестном движения и его требование свободных выборов в стране.

Тихановская живет в Литве с тех пор, как покинула Беларусь.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська не планирует участвовать в следующих президентских выборах.