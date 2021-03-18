Тихановская инициировала всенародное голосование за переговоры с режимом Лукашенко

Светлана Тихановская создала голосования по переговорам с властями Беларуси. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам с новостью о запуске онлайн-голосования по переговорам с властями страны за международного посредника.

Обращение опубликовали на YouTube 18 марта.

По ее словам, жители Беларуси не смирились с режимом самопровозглашённого президента Александра Лукашенко и продолжают выходить на митинги. Общенациональное голосование будет не вместо протестов, а будет проходить вместе с ними.

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"Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. Голос за переговоры - это голос за спасение сотен заключенных и шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, справедливые зарплаты и цены. И это конкретный сигнал международным партнерам", - прокомментировала оппозиционер.

Женщина объяснила, что голосование будет проходить "за мирный выход из кризиса путем переговоров с международной поддержки".

"7 месяцев я работала с иностранными политиками и организациями, заручилась поддержкой, которой у Беларуси не было за все 26 лет, собрала мощную профессиональную команду. Пришло время воспользоваться этой помощью", — подытожила она.

Первые результаты объявят ко Дню воли 25 марта. Проголосовать можно на платформе "Голос".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська призвала США ввести санкции против самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко и заставить его ответить за авторитарный режим.