Тихановская хочет вернуться в Беларусь

Тихановская просит гарантии, чтобы вернуться в Беларусь. Фото:t.me/tsikhanouskaya

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вернется обратно в страну, если международное сообщество предоставит ей специальные гарантии.

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.

Во время встречи с послами ОБСЕ оппозиционерка попросила помочь ей и другим белорусским оппозиционерам безопасно вернуться домой.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", - заявила Тихановская.

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Белорусская оппозиционерка беспокоится, что с ней может повториться сценарий с задержанием Алексея Навального во время возвращения в Россию.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.