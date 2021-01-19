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вторник, 19 января 2021 12:18

Тихановская хочет провести выбори в Беларуси за 45 дней

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Тихановская хочет провести выбори в Беларуси за 45 дней
Тихановская хочет провести выбори в Беларуси. Фото: Reuters

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует провести в Беларуси выборы за 45 дней.

Об этом сообщила пресс-служба политикини.

Оппозиционерка предложила ОБСЕ организовать инклюзивный диалог для решения проблемы кризиса в Беларуси.

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Тихановская хочет, чтобы ОБСЕ создали круглый стол и привлекли ЕС, представителей власти и оппозиции Беларуси.

"БДИПЧ ОБСЕ - центральная организация, которая может помочь в создании новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением. Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - прокомментировала она.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вернется обратно в страну, если международное сообщество предоставит ей специальные гарантии.

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