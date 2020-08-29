Тихановська видит Россию посредником в мужнародних переговорах по ситуации в Беларуси

Тихановська высказалась по международному посредничестве России по кризисе в Беларуси. Фото: REUTERS.

Оппонентка Александра Лукашенка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановська заявляет, что в случае международного посредничества в переговорах по ситуации в стране оппозиция видит Россию участником этого процесса.

"Поскольку это кризис внутри страны, и она не направлена ​​против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в решении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса ", - заявила оппозиционерка российскому изданию Euronews.

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Тихановська добавила, что в Беларуси с Россией очень тесные и дружеские отношения.

У Білорусі вже третій тиждень проходять масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики здійснюють затримання мітингувальників, а також лідерів опозиції. Євросоюз вимагає від Олександра Лукашенка звільнити затриманих і дотримуватися права громадян на мирний протест. За час мітингів загинули люди. Точна їх кількість не відома, за неофіційними даними - їх більше п'яти. У зв'язку з масовими порушеннями прав громадян, а також невизнанням результатів виборів, ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі.