Тихановська в День Воли призвала к новой волне протестов

В Минске оппозиция Беларуси отмечает День свободы. Фото: dw.com

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко 25 марта - в День Воли.

Она призвала к уличным митингам в Минске и других городах Беларуси, чтобы продемонстрировать свое единство против политического кризиса в Беларуси.

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"Белорусы уже отмечают День Воли", - написала Тихановская вечером 24 марта в Twitter и разместила видео с салютом в красно-белых цветах оппозиции.

По всему Минску ровно в 23:34 прогремели салюты.

В Беларуси в ночь на 25 марта прогремели салюты - так оппозиция праздновала День Воли. На многих домах появились огромные бело-красно-белые флаги. День Воли - один из важнейших белорусских праздников. 25 марта 1918 была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики и, таким образом, была восстановлена ​​государственность, но в новой, современной национальной форме.