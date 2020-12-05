Тихановська просит США ввести санкции против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська призвала Сенат США утвердить закон для согласования санкций против Беларуси.
Также она поблагодарила администрации Трампа за поддержку оппозиции. Об этом Тихановська написала в колонке для Washington Post.
По ее словам, белорусский народ нуждается в помощи от США.
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"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, права человека и демократию в Беларуси", - написала оппозиционерка.
Светлана Тихановська готова возглавить страну в переходный период власти. Она может взять на себя такую ответственность и объединить демократические силы.
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