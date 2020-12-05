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суббота, 05 декабря 2020 17:19

Тихановська просит США ввести санкции против Беларуси

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Тихановська просит США ввести санкции против Беларуси
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановська. Фото: pinterest.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська призвала Сенат США утвердить закон для согласования санкций против Беларуси.

Также она поблагодарила администрации Трампа за поддержку оппозиции. Об этом Тихановська написала в колонке для Washington Post.

По ее словам, белорусский народ нуждается в помощи от США.

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"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, права человека и демократию в Беларуси", - написала оппозиционерка.

Светлана Тихановська готова возглавить страну в переходный период власти. Она может взять на себя такую ​​ответственность и объединить демократические силы.

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