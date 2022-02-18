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суббота, 19 февраля 2022 04:38

The Economist поставил Путина в угол на обложке февральского номера

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Британский журнал The Economist поместил на обложку президента России Владимира Путина, который стоит в углу ногами на очерченных контурах карты Украины и держит в руке малярную кисть с красной краской.

The Econоmist называет важным то, что Украина, "которой в последние годы не уделяли должного внимания", сейчас пользуется беспрецедентной дипломатической и военной поддержкой Запада. Обложка появилась на сайте издания.

"Он застрял в углу. Отступление сейчас может привести лишь к нападению позже. Даже если войска отступят, этот кризис не закончится. Что бы ни случилось, война или не война, Путин нанес ущерб и своей стране. Без единого выстрела он оказался в центре внимания всего мира. Он дестабилизировал Украину", - отмечает редакция.

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Автор: economist.com
 

В журнале добавили, что несмотря на официальные заявления Кремля о якобы отводе войск к местам постоянной дислокации, РФ продолжает наращивать наступательные силы у Украины.

"Новость на мгновение показалась обнадеживающей. В инсценированном выступлении на телевидении 14 февраля Путин коротко промычал "хорошо" на предложение своего министра иностранных дел о том, что дипломатия должна продолжаться. Днем позже Министерство обороны РФ заявило, что некоторые из примерно 180 тыс. военнослужащих, дислоцированных на границе с Украиной, должны быть выведены после завершения учений, на которые их якобы отправили", - говорится в сообщении издания.

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В то же время редакция отмечает, что вопреки этим заявлениям стягивание войск продолжается и в дальнейшем. И это бьет по экономике России.

"Чиновники и рынки выдохнули с облегчением. К сожалению, разведка из открытых источников вскоре узнала, что, хотя некоторые подразделения отступили, другие остаются в боевой готовности. Многие сотрудники западных служб безопасности обвинили Путина во лжи, удвоив свои предупреждения", - убеждены аналитики.

Американский журнал Time посвятил обложку февральского номера ситуации вокруг Украины. Издание разместило фото украинского бойца с Востока на обложке от 14 февраля.

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