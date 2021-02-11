Тетя убила 5-летнего племянника, потому что описал постель

Индийский мальчик плачет. Иллюстративное фото / metode.org

В Индии женщину арестовали по подозрению в том, что до смерти избила и задушила 5-летнего племянника за то, что описал постель.

Тетя Нирадж убила малыша Яш Пратапа в городе Фаррухабаде, а затем солгала полиции, что он пропал без вести. Ее 38-летний отец похоронил тело яме в джунглях. Об этом пишет Daily Star.

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Тетя и ее отец арестованы. Их обвинили в том, что убили и похоронили ребенка. Мама мальчика умерла 3 года назад. Последние 3 месяца он жил у тети.

Об исчезновении мальчика сообщил дядя Шайлендра Сингх, который сказал, что он исчез во время поездки на ярмарку с тетей Нирадж. Полиция начала расследование по делу об исчезновении, но мальчика не заметили на ярмарке на записях с камер видеонаблюдения.

На следующее утро тетя изменила показания - сказала, что заперла парня в комнате, потому что он описал кровать. Она рассказала, что через 45 мин открыла дверь, но его там не было. Тогда полиция заподозрила и допросила ее. Наконец, призналась в преступлении. Женщина сообщила, что похоронила тело с помощью 65-летнего отца Рам Бахадура. Ее и отца арестовали.

Полицейский рассказал, что во время допроса Нирадж призналась, что после того, как увидела описанную кровать, избила и задушила племянника. Тогда позвонила отцу и сказала, что совершила. Отец, который живет в 60 км, сказал, чтобы привезла тело, и он его лишится.

Тело дочь увезла в черной сумке к нему домой. Они закопали мальчика в глубокой яме в лесу. Вскрытие показало, что мальчика задушили. На его теле также обнаружили следы травм. Полиция возбудила дело об убийстве, сокрытие улик, и сговоре, связанном с убийством.