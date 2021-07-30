Тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах за €2

Сеть Mercadona начала продавать экспресс-тесты на антиген Covid-19 в португальских супермаркетах / mСеть Mercadona начала продавать экспресс-тесты на антиген Covid-19 в португальских супермаркетах / mercadonaercadona

Сеть супермаркетов Mercadona начнет продавать экспресс-тесты на антиген коронавируса в своих супермаркетах в Португалии.

Это тесты от Genrui Biotech, будут продавать по цене €2,1 за набор. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Каждый набор будет содержать тест-полоску, пробирку для экстракции, мазок из носа, пакет с биобезопасным веществом, и инструкцию по применению. Продавать тесты в супермаркетах разрешено португальскими законами.

В Украине тесты на антиген продают в аптеках от 300 грн, что приблизительно €10.

Правительство Португалии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Они могут путешествовать по Португалии с 26 июля. Для въезда необходимо предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на Covid-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 ч. до въезда, или справку о результатах быстрого теста на антитела к Covid-19, сделанный в период не более чем за 48 ч. до въезда в страну. Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС Covid-сертификата в бумажном или в электронном вариантах.