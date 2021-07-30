Тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах за €2

 
Ексклюзивы
1/5
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 234
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 108
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 693
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 999
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 243
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 882
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 612
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 495
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
5
10
10
6
Солнечную Бразилию засыпало снегом
Солнечную Бразилию засыпало снегом
Любимый замок принца Чарльза продают всего за 1 фунт
Любимый замок принца Чарльза продают всего за 1 фунт
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие
Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие
Видео
Все видео
Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами
Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1575
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1773
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1800
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1314
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 495
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 18
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
пятница, 30 июля 2021 16:08

Тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах за €2

  Комментировать
Тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах за €2
Сеть Mercadona начала продавать экспресс-тесты на антиген Covid-19 в португальских супермаркетах / mСеть Mercadona начала продавать экспресс-тесты на антиген Covid-19 в португальских супермаркетах / mercadonaercadona

Сеть супермаркетов Mercadona начнет продавать экспресс-тесты на антиген коронавируса в своих супермаркетах в Португалии.

Это тесты от Genrui Biotech, будут продавать по цене €2,1 за набор. Об этом пишет Euro Weekly News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кипр ужесточил правила въезда для украинцев: новые требования

Каждый набор будет содержать тест-полоску, пробирку для экстракции, мазок из носа, пакет с биобезопасным веществом, и инструкцию по применению. Продавать тесты в супермаркетах разрешено португальскими законами.

В Украине тесты на антиген продают в аптеках от 300 грн, что приблизительно €10.

Правительство Португалии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Они могут путешествовать по Португалии с 26 июля. Для въезда необходимо предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на Covid-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 ч. до въезда, или справку о результатах быстрого теста на антитела к Covid-19, сделанный в период не более чем за 48 ч. до въезда в страну. Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС Covid-сертификата в бумажном или в электронном вариантах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах за €2». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 16399
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11817
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7398
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 7137
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 6336
Мир
Нашли захоронение женщины, умершей во время родов
Нашли захоронение женщины, умершей во время родов Просмотров: 36
Египетские отели закрываются для туристов после посещения тайных агентов
Египетские отели закрываются для туристов после посещения тайных агентов Просмотров: 558
"Если надо - немедленно разместим" - Лукашенко о российских военных базах
"Если надо - немедленно разместим" - Лукашенко о российских военных базах Просмотров: 180
40-летний кусок торта со свадьбы Дианы и Чарльза выставят на аукцион
40-летний кусок торта со свадьбы Дианы и Чарльза выставят на аукцион Просмотров: 117
Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами
Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС
2
"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
Голосов: 180
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть